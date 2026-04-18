Κίεβο: Ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο ανθρώπους σε σούπερ μάρκετ- Νεκρός και ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (18.04.2026) στην Ουκρανία, όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου στο Κίεβο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ουκρανίας, άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην περιοχή Χολοσίιβσκι του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άτομα. Ο δράστης φέρεται να ταμπουρώθηκε αρχικά μέσα σε σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι αρχές τον συνέλαβαν μέσα σε λίγη ώρα.

Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ο ένοπλος βρισκόταν μέσα στο σουπερμάρκετ από το οποίο ακούγονταιπυροβολισμοί. Ακόμα είπε ότι τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί από τους πυροβολισμούς και ότι τουλάχιστον είναι οι 10 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ένας ένοπλος κρατώντας ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε λίγο μετά το περιστατικό, ότι ο ένοπλος έπεσε νεκρός.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο άνδρας κρατούσε και ομήρους, ενώ στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ανάμεσά τους και άνδρες των ειδικών δυνάμεων της ουκρανικής αστυνομίας.

