Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε κοπέλα στη Λιοσίων- Σε κρίσιμη κατάσταση η κοπέλα

Η νεαρή μεταφέθηκε στο ΚΑΤ
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σε διασωλήνωση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από οδηγό μοτοσικλέτας στην οδό Λιοσίων, ο οποίος στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της.
Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε την ανήλικη και τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να αναζητούν τα ίχνη του.
Φωκίων Ζαΐμης: Άμεση η συνδρομή της ΠΕ Αχαΐας στην πυρκαγιά της Αιγιαλείας
Κεφαλονιά: Προσωπική διαμάχη των δύο γυναικών γιατρών πίσω από την ψευδή καταγγελία για τον θάνατο της Μυρτώς
Τραμπ για Ιράν: «Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται»
