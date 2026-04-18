Φωκίων Ζαΐμης: Άμεση η συνδρομή της ΠΕ Αχαΐας στην πυρκαγιά της Αιγιαλείας

Τι αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αιγιαλεία, με την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης από την πρώτη στιγμή όπως τονίζει ο Φωκίων Ζαΐμης.
Η ανακοίνωση του Φωκίωνα Ζαΐμη αναφέρει τα εξής:
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση ανάμεσα στην περιοχή Άμπελο και Ποροβίτσα Αιγιαλείας, προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση κατάσβεσης, από την πρώτη στιγμή, συνδράμοντας με μια υδροφόρα κι ένα χωματουργικό μηχάνημα. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίωνας Ζαΐμης η συμβολή της Π.Ε. Αχαΐας ήταν ταχύτατη λόγω του δύσβατου του σημείου και της έντασης της πυρκαγιάς. «Σημαντική αποδεικνύεται, για ακόμα μια φορά, η συμβολή και των εθελοντικών οργανώσεων που ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.
Η ΠΕ Αχαΐας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στο πεδίο.
