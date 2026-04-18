Φωκίων Ζαΐμης: Άμεση η συνδρομή της ΠΕ Αχαΐας στην πυρκαγιά της Αιγιαλείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αιγιαλεία, με την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης από την πρώτη στιγμή όπως τονίζει ο Φωκίων Ζαΐμης.

Η ανακοίνωση του Φωκίωνα Ζαΐμη αναφέρει τα εξής:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση ανάμεσα στην περιοχή Άμπελο και Ποροβίτσα Αιγιαλείας, προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση κατάσβεσης, από την πρώτη στιγμή, συνδράμοντας με μια υδροφόρα κι ένα χωματουργικό μηχάνημα. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίωνας Ζαΐμης η συμβολή της Π.Ε. Αχαΐας ήταν ταχύτατη λόγω του δύσβατου του σημείου και της έντασης της πυρκαγιάς. «Σημαντική αποδεικνύεται, για ακόμα μια φορά, η συμβολή και των εθελοντικών οργανώσεων που ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.

Η ΠΕ Αχαΐας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στο πεδίο.