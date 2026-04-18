Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ειλεό

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ειλεό, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν, η σύζυγος του πρωθυπουργού, εισήχθη την Παρασκευή (17/4), στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με έντονο κοιλιακό άλγος.

«Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στον θάλαμό της» καταλήγει το ιατρικό ανακοινωθέν.





