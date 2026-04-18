Κεφαλονιά: Προσωπική διαμάχη των δύο γυναικών γιατρών πίσω από την ψευδή καταγγελία για τον θάνατο της Μυρτώς

Τα έως τώρα στοιχεία από τη διερεύνηση των καταγγελιών υποδεικνύουν κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης στην υπόθεση της γυναίκας που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κεφαλονιάς και υποστήριξε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η 19χρονη Μυρτώ κατέληξε επειδή δεν της παρασχέθηκε έγκαιρα ιατρική βοήθεια, λόγω απουσίας της συγκεκριμένης γιατρού.

Ήδη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε γνώση του οποίου έφτασαν τα στοιχεία, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ επισήμανε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους μιας προσωπικής αντιδικίας μιας γιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε, αυτή που έκανε την ψευδή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η καταγγελία έγινε στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού και η καταγγέλλουσα εμφανίστηκε με την ιδιότητα της νοσηλεύτριας. Η αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων και δη των νοσηλευτών ήταν άμεση. Παράλληλα, ακούγοντας τη φωνή που έκανε την καταγγελία, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για άλλη γυναίκα γιατρό του νοσοκομείου και η καταγγελία αφορούσε ουσιαστικά συνάδελφό της, η οποία πήρε μέρος στην αγωνιώδη προσπάθεια για να σωθεί το κορίτσι, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Όταν κατάλαβαν ποια ήταν, κατάλαβαν και το κίνητρο για την καταγγελία. Όπως γνώριζαν, οι δύο γυναίκες είχαν προσωπική αντιπαράθεση και στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο.

Την ώρα που είχε συντελεστεί μια τραγωδία, που είχε σοκάρει το πανελλήνιο, και ένα κορίτσι 19 ετών ήταν ακόμη άταφο με τα ερωτήματα για το τι είχε συμβεί να είναι αναπάντητα, μια άλλη γυναίκα και μάλιστα γιατρός, φέρεται να βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει τη συνάδελφό της, που όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε δώσει μάχη για τη ζωή της Μυρτώς.

Η καταγγελία της δήθεν νοσηλεύτριας μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στα social media, με αποτέλεσμα μέρος της κοινής γνώμης είτε να αποδέχεται το περιεχόμενό της, είτε έστω, να αμφιβάλει για το κατά πόσον η Μυρτώ όταν έφτασε στο νοσοκομείο είχε την αντιμετώπιση που έπρεπε.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, αλλά και όσα ανάρτησε ο υπουργός Υγείας, το κορίτσι διασωληνώθηκε αμέσως και έγιναν όλες οι ανθρωπίνως δυνατές προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή- σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο έφτασε με εικόνα ανακοπής και γι' αυτό έσπευσαν καρδιολόγοι και αναισθησιολόγοι. Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν άμεση, έσπευσε να διατάξει ΕΔΕ και να διαψεύσει τα λεχθέντα από τη δήθεν νοσηλεύτρια. Όλοι οι νοσηλευτές του νοσοκομείου δε, υπέγραψαν ότι κανένας τους δεν ήταν πίσω από την ανώνυμη καταγγελία.