Καιρός: Τέλος η αφρικανική σκόνη- Αστάθεια με συννεφιές και τοπικές βροχές

Ο καιρός στη χώρα από τις 20 έως τις 28 Απριλίου 2026 κινείται σε ανοιξιάτικα επίπεδα, χωρίς ακραία φαινόμενα, αλλά με αισθητές διαφορές μεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας, όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η αφρικανική σκόνη έχει πλέον απομακρυνθεί και δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άμεσα το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, δεν διαμορφώνεται ένα γενικευμένο υγρό μοτίβο στη χώρα. Στη βόρεια και δυτική Ελλάδα αναμένονται τα περισσότερα φαινόμενα, με τοπικά αξιόλογα ύψη υετού, ενώ στα ανατολικά και νότια τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα.

Ιδιαίτερα για την Κρήτη, αν και η συνολική εικόνα της εβδομάδας δεν δείχνει έντονη απόκλιση από τα κανονικά επίπεδα, τοπικά μπορεί να σημειωθούν αξιόλογες βροχές με επεισοδιακό χαρακτήρα.