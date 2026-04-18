Καιρός: Τέλος η αφρικανική σκόνη- Αστάθεια με συννεφιές και τοπικές βροχές

Η πρόγνωση του καιρού
Ο καιρός στη χώρα από τις 20 έως τις 28 Απριλίου 2026 κινείται σε ανοιξιάτικα επίπεδα, χωρίς ακραία φαινόμενα, αλλά με αισθητές διαφορές μεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας, όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.
Η αφρικανική σκόνη έχει πλέον απομακρυνθεί και δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άμεσα το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, δεν διαμορφώνεται ένα γενικευμένο υγρό μοτίβο στη χώρα. Στη βόρεια και δυτική Ελλάδα αναμένονται τα περισσότερα φαινόμενα, με τοπικά αξιόλογα ύψη υετού, ενώ στα ανατολικά και νότια τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα.
Ιδιαίτερα για την Κρήτη, αν και η συνολική εικόνα της εβδομάδας δεν δείχνει έντονη απόκλιση από τα κανονικά επίπεδα, τοπικά μπορεί να σημειωθούν αξιόλογες βροχές με επεισοδιακό χαρακτήρα.
Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς έντονες εξάρσεις, επιβεβαιώνοντας έναν τυπικά ανοιξιάτικο καιρό με ήπιες εναλλαγές.
Φωτιά σε δασική περιοχή στον Άμπελο Αχαΐας- Επιχειρούν και εναέρια μέσα- Μήνυμα του 112- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Τραμπ για Ιράν: «Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr