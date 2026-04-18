Τραμπ για Ιράν: «Πήγαν να παίξουν παιχνίδια, αλλά οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να αναθεωρήσει τη στάση της για τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών εξελίσσονται θετικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με την εξέλιξη της κατάστασης: «Οι συνομιλίες εξελίσσονται πολύ καλά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά» δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας τη στάση της ιρανικής πλευράς.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «επιχείρησαν να παίξουν παιχνίδια, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τέτοιου είδους κινήσεις αποτελούν πάγια τακτική του Ιράν στις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό, την αεροπορία και την ηγεσία της χώρας.

«Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά, όπως κάνουν εδώ και χρόνια, αλλά δεν μπορούν να μας εκβιάσουν» είπε.