Φωτιά σε δασική περιοχή στον Άμπελο Αχαΐας- Επιχειρούν και εναέρια μέσα- Μήνυμα του 112- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες
Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) σε δασική περιοχή πάνω από την Ακράτα, στον Άμπελο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας και ένα αεροσκάφος. Η Πυροσβεστική υπηρεσία Ακράτας ενισχύθηκε με δυνάμεις απο Αίγιο και Πάτρα.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 17.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.
ΗΠΑ: Ένα θαλάσσιο λιοντάρι εντοπίστηκε να περιφέρεται σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο
Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι», φώναζε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μαζί με φίλο της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα
Αθώα για τους βιασμούς των παιδιών λόγω «αδυναμίας αντίληψης του αδίκου» η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr