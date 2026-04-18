Φωτιά σε δασική περιοχή στον Άμπελο Αχαΐας- Επιχειρούν και εναέρια μέσα- Μήνυμα του 112- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) σε δασική περιοχή πάνω από την Ακράτα, στον Άμπελο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας και ένα αεροσκάφος. Η Πυροσβεστική υπηρεσία Ακράτας ενισχύθηκε με δυνάμεις απο Αίγιο και Πάτρα.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 17.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.



