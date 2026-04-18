ΗΠΑ: Ένα θαλάσσιο λιοντάρι εντοπίστηκε να περιφέρεται σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο

Ένα μικρό θαλάσσιο λιοντάρι εντοπίστηκε να περιφέρεται σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο, αρκετά τετράγωνα μακριά από τη θάλασσα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της περασμένης Πέμπτης στη διασταύρωση της 48ης Λεωφόρου με την οδό Ίρβινγκ, όπου το θαλάσσιο λιοντάρι καταγράφηκε σε βίντεο να παραμένει στο σημείο, ενώ γύρω του βρίσκονταν αστυνομικοί που επιχειρούσαν να το περιορίσουν.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του Τμήματος Πάρκων και Αναψυχής του Σαν Φρανσίσκο, Ταμάρα Μπάρακ Απάρτον, το ζώο είχε βγει από τη θάλασσα και κατέληξε σε αστικό δρόμο.