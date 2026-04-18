Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 20 έως 25 Απριλίου

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 20 - 25 Απριλίου 2026.

Συνεχίζεται «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III»

Ομαδική εικαστική έκθεση

Πέμπτη 23 Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Παρασκευή 24 (8 μ.μ.) «Λόγος & Αλγόριθμος» Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη & το μέλλον

Στη δεύτερη συνάντηση, ο Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών συνομιλεί με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Λόγος, νόηση και γνώση: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης»

Σάββατο 25 Περίπατος Βιβλίου

10:30 το πρωί με 6 το απόγευμα Η βιβλιοφιλική βόλτα που δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες και φίλους του βιβλίου να συμμετάσχουν σε δρώμενα, να νιώσουν μια διαφορετική εμπειρία από την επαφή τους με το βιβλίο και κυρίως… να βρεθούν μεταξύ τους!

10:30-12 μ.μ. «Ιστορίες που ανθίζουν» Εκπαιδευτική δράση για παιδιά Αναγνώσεις και αφηγήσεις από συγγραφείς παιδικών βιβλίων, Άννα Δενδρινού, Ιωάννα Αραμπατζή, Έλενα Δαββέτα, Louise Turley

11 το πρωί με 1 μεσημέρι Συνάντηση και επικοινωνία βιβλιoφλων με συγγραφείς12 το μεσημέρι «Μια φορά κι έναν καιρό…» με την Ελένη Κοτίνη Τσιάλτα

Με έναν περίπατο στο χθες, γυρίζουμε νοερά στις πίσω μας σελίδες, κουβεντιάζοντας κι αναπολώντας …..

4 το μεσημέρι Μικροί, μεγάλοι, «κατασκευάζουμε το δικό μας βιβλίο, με λέξεις ιστορίες και ζωγραφιές»

6 το απόγευμα «Περιδιάβαση μετά μουσικής»