Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μανέτας

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μανέτα, ενός ιδιαίτερα γνωστού και αγαπητού επαγγελματία της πόλης.

Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ, σε ηλικία περίπου 60 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Για πολλά χρόνια δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του κρέατος, διατηρώντας κρεοπωλείο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ είχε έντονη παρουσία και στα κοινά, καθώς διετέλεσε πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδος, συμβάλλοντας ενεργά στον τοπικό αθλητισμό.