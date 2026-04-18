Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μανέτας

Γνωστός επαγγελματίας και πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδος, άφησε το στίγμα του σε επιχειρηματικό και αθλητικό επίπεδο
Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μανέτα, ενός ιδιαίτερα γνωστού και αγαπητού επαγγελματία της πόλης.
Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ, σε ηλικία περίπου 60 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.
Για πολλά χρόνια δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του κρέατος, διατηρώντας κρεοπωλείο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ είχε έντονη παρουσία και στα κοινά, καθώς διετέλεσε πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδος, συμβάλλοντας ενεργά στον τοπικό αθλητισμό.
Άνθρωπος κοινωνικός και δραστήριος, είχε κερδίσει την εκτίμηση όσων τον γνώριζαν, με την απώλειά του να προκαλεί συγκίνηση τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον αθλητικό κόσμο της πόλης.
Πίσω του αφήνει τα τρία παιδιά του, τα αδέλφια του, συγγενείς και φίλους, που τον αποχαιρετούν με βαθιά οδύνη.
