Εορτολόγιο 20 Απριλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα!

Σήμερα, 20 Απριλίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου.

Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης της Ιεριχούς, ο οποίος ανέβηκε στη συκομουριά (επειδή δεν τον ευνοούσε το ύψος του) για να δει τον διερχόμενο Ιησού. Ο Κύριος θαύμασε την πίστη του, διέταξε να κατεβεί από το δένδρο και να μεταβούν μαζί στο σπίτι του, αφού συγχώρησε όλα τα αμαρτήματα που είχε διαπράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Λέγεται, ότι μετά την Ανάληψη του Κυρίου, ο Ζακχαίος ακολούθησε τον Απόστολο Πέτρο, από τον όποιο και χειροτονήθηκε αργότερα Επίσκοπος Καισαρείας.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος

Παγκόσμια Ημέρα Τσίρκου

Η Παγκόσμια Ημέρα Τσίρκου (World Circus Day) είναι η ετήσια γιορτή αφιερωμένη στο τσίρκο ως μορφή τέχνης. Καθιερώθηκε το 2010 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Απριλίου (20 Απριλίου 2024). Η πρωτοβουλία ανήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσίρκου και υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τσίρκου.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τσίρκου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εδρεύει στο Μονακό, και έχει ως σκοπό του τη διατήρηση, υποστήριξη και προώθηση της τέχνης και της κουλτούρας του τσίρκου.