Πάτρα: 35 χρόνια από την τραγωδία της Βότση – Σήμερα το μνημόσυνο για τα έξι θύματα

Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, το ετήσιο μνημόσυνο για τα έξι θύματα της φονικής έκρηξης στην Βότση που συγκλόνισε την Πάτρα το 1991.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελείται στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το κτίριο του βρετανικού υποπροξενείου, στο σημείο όπου έχει ανεγερθεί το μνημείο προς τιμήν των θυμάτων.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την τραγωδία της 19ης Απριλίου 1991, η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας από τις πιο οδυνηρές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της πόλης. Η ετήσια τελετή αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Πατρινούς, που επιστρέφουν κάθε χρόνο στο ίδιο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Τα θύματα της έκρηξης ήταν οι Γιώργος Παπασωτηρόπουλος (58 ετών), Βασίλης Κυριακόπουλος (53 ετών), Γιάννης Καυκάς (25 ετών), Όλγα Στραγγαλινού (25 ετών), Δημήτρης Σεϊτανίδης (23 ετών) και Γεωργία Βέρρα (24 ετών). Τα ονόματά τους παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα με τη συλλογική μνήμη της πόλης και την ανάγκη να μην ξεχαστεί ποτέ εκείνη η ημέρα.





