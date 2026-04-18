Γιώργος Μυλωνάκης: Μειώνουν τα φάρμακα καταταστολής οι γιατροί

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι θεράποντες ιατροί του Γιώργου Μυλωνάκη προχωρούν σταδιακά στη μείωση των φαρμάκων καταστολής, με στόχο, αφού περάσουν τα κρίσιμα εικοσιτετράωρα, να επιχειρήσουν την αφύπνισή του και να αξιολογήσουν την πορεία της κατάστασής του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο διάστημα, που εκτιμάται σε δέκα έως δεκαπέντε ημέρες, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας του. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.