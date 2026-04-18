Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πάτρας: Θεατρική παράσταση προς τιμήν του Λευτέρη Τσιρώνη

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, τιμώντας το ενεργό μέλος του, Λευτέρη Τσιρώνη, από την Μικροσπηλιά Άρτης, προσκαλεί φίλους και μέλη του στη θεατρική παράσταση που ανεβαίνει στο "Σπίτι του Ηπειρώτη" το Σάββατο και Κυριακή, 25 & 26 Απριλίου 2026, στις 7:30 μ.μ. // Η ΕΙΣΟΔΟΣ είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το διήγημα του πολυβραβευμένου Ηπειρώτη συγγραφέα ανεβαίνει επί σκηνής από τη θεατρική ομάδα "Ταξιδευτές της Πρόζας" σε μια ξεχωριστή παράσταση γεμάτη παράδοση, συναίσθημα και αυθεντικό ηπειρώτικο χρώμα. Ελάτε να ζήσετε βραδιές γεμάτες νοσταλγία, χιούμορ και ζωντανές ερμηνείες!

"Η περίφημη κυρά προξενήτρα .. Δύο σόγια .. Η Νύφη χαμηλοβλεπούσα ... και ο γαμπρός λεβέντης ...Όταν ανάβει τα φουρνέλα στους βράχους ... Τάσος και Μάρθα ... Τα πρώτα τρία χρόνια ... οι συμπεθέρες .. Ένας πρόεδρος Δικαστηρίου .. Αυστηρός Κεφαλονίτης'. Τρείς ..Ναι ναι, Δικηγορίνες. ΤΟ ΠΙΚΠΑ της Άρτας ... Μια Ηγουμένη ... Ένα τάμα.."

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Νίκος Λιόλιος, Μαρία Δημοπούλου, Κώστας Καραγκιαούρης, Νίκος Σωτηρίου, Ελένη Μανωλοπούλου Ηλιοπούλου, Φάνης Γιαλυψός, Άντζελα Ρηγοπούλου Παπαδάτου, Ελένη Καραγκιαούρη, Άγγελος Νταλιάνης, Ελένη Λουλέλη, Μαρία Γιαλυψού, Σπήλιος Μεσσαλάς, Μαρία Συρίγου Νταλιάνη, Γεωργία Οικονόμου, Ειρήνη Τριφωνοπούλου, Βασίλης Αλεξίου, Αιμιλία Δορίζα, Θωμάς Ρεντζής, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Τασία Μπιρλή, Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου.

ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ για την προσφορά του στην ομάδα για το έτος 2026: Ο Νίκος Λιόλιος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Σκηνικών και Κατασκευών: Θωμάς Ρεντζής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ομάδας οι κυρίες: Ελένη Καραγκιαούρη και Μαρία Συρίγου Νταλιάνη

ΑΦΗΓΗΣΗ: Χρυσάνθη Μεργούπη Δεϊμέζη

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Ηπειρώτικο τραγούδι: Η κ. Μαντώ Κάτσιου

ΗΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: κ. Μιχάλης Μικές

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ: κ Βασίλης Κοτσόπουλος

ΧΟΡΗΓΟΙ: Ράδιο Γάμμα Πάτρας, Πρωινή εκδρομή, Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου "Η Γωνιά του Βιβλίου".

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου.

Κλαρίνο: Νίνα Λοτσάρη