Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι», φώναζε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μαζί με φίλο της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

«Βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι» φώναζε δυνατά η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μαζί με έναν άνδρα σε διαμέρισμα στον Κολωνό, μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, λίγη ώρα πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούγονταν έντονες φωνές και καβγάς μέσα από το διαμέρισμα στον Κολωνό, ενώ κάποιοι έκαναν λόγο ακόμη και για θορύβους από αντικείμενα που εκτοξεύονταν στον χώρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εξαπλώθηκε γρήγορα, τυλίγοντας το σπίτι στις φλόγες. Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν σκηνές πανικού, με τη γυναίκα να χτυπά την πόρτα και να καλεί σε βοήθεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα η φωτιά έγινε ορατή και από τα γύρω διαμερίσματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, απεγκλωβίζοντας τους δύο ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους. Λίγο μετά επιβεβαιώθηκε ότι ήταν νεκροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ανήκει σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που τα τελευταία χρόνια ζει σε γηροκομείο και στο διαμέρισμα αυτό έμενε ο γιος της. Αυτή την ώρα μάλιστα γίνεται και η αναγνώριση του πτώματος του άντρα ηλικίας περίπου 50 ετών από την θεία του που βρίσκεται στο τμήμα. Σύμφωνα με γείτονες τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα που βρέθηκαν νεκροί ήταν χρήστες ουσιών.

«Ακούσαμε φωνές περίπου στις 5 η ώρα το πρωί και έναν καβγά ανάμεσα στο άντρα και στην γυναίκα και έσπαγε πράγματα σαν έπιπλα. Άκουσα μια γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να φωνάζει «βοήθεια, πνίγομαι». Βγήκα στο μπαλκόνι για να δω τι συμβαίνει και άκουσα κάποιους στον διάδρομο να της μιλάνε, οπότε ξαναμπήκα μέσα. Όμως τα χτυπήματα και οι φωνές συνεχίστηκαν και μετά μύρισα τη φωτιά, οπότε σηκώθηκα από το κρεβάτι και έφυγα. Μένω ουσιαστικά στο διπλανό κτίριο, στον πρώτο όροφο. Περίπου στις 5:20 καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι γίνεται. Και στις 5:30 ήμασταν εδώ και είχε πιάσει φωτιά. Είδαμε ότι ξεκίνησε από το δεξί διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στο αριστερό» λέει γείτονας του άντρα.

Μάλιστα, γείτονες αναφέρουν ότι η κοπέλα που βρέθηκε μαζί του δεν ήταν αδελφή του, αλλά σύντροφος του άντρα, ηλικίας περίπου 50 ετών.

Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της διαρροής υγραερίου, την ώρα που οι μαρτυρίες για τον καβγά πριν τη φωτιά προσθέτουν νέα ερωτήματα στην υπόθεση.