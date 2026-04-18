Κλείνουν πάλι τα Στενά του Ορμούζ: Ναυτιλιακή συμφόρηση με δεκάδες πλοία εγκλωβισμένα

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τον ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB, η διοίκηση του IRGC ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνέχισαν τις πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξέδωσε δήλωση στην οποία υποστηρίζει ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση» λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING<br>Iran's Central Military HQ:<br>Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.<a href="https://twitter.com/hashtag/But?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#But</a> U.S. did not fulfill their obligations.<br> So, the Strait of Hormuz is now <a href="https://twitter.com/hashtag/closed?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#closed</a> again and passage requires IRAN approval.</p>— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) <a href="https://twitter.com/iribnews_irib/status/2045413785142489140?ref_src=twsrc%5Etfw">April 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και αντίστροφα, η κατάσταση των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή της», ανέφερε η διοίκηση.

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του, και αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

Ναυτιλιακή συμφόρηση με δεκάδες πλοία εγκλωβισμένα

Nηοπομπή δεξαμενόπλοιων κινείται εντός του Πορθμού του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα από την ιστοσελίδα παρακολούθησης MarineTraffic.

Αρκετά δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, LNG και χημικών παρατηρείται να διέρχονται από τον θαλάσσιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ αλλά δημιουργείται συμφόρηση μετά τις πληροφορίες για νέο κλείσιμο της στενής πλωτής οδού από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η κινητικότητα άρχισε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν. Με ορόσημο τις επαφές που έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο σημείωσε ότι έχει «μερικά καλά νέα» που δεν μπορεί να μοιραστεί ακόμα.

Τουλάχιστον οκτώ πετρελαιοφόρα έσπευσαν προς τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός ήταν πλήρως ανοιχτή για τη ναυσιπλοΐα.

Πέντε από τα πλοία μεταφοράς, τα οποία είχαν αγκυροβολήσει βόρεια του Ντουμπάι, κινούνταν προς την πλωτή οδό ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής (17.4.2026), λίγο αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ήταν πλήρως ανοιχτή η δίοδος, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τρία ακόμη, τα οποία περίμεναν περίπου 70 μίλια δυτικά, άρχισαν να κινούνται προς την κατεύθυνση των Στενών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον απόπλου του από το Ντουμπάι πραγματοποίησε και το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 47 ημερών που είχε ξεκινήσει με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

H ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο επανεκκίνησε, καθώς πλοία που παρέμεναν αγκυροβολημένα τις προηγούμενες εβδομάδες άριχσαν να σηκώνουν άγκυρες, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν το περιορισμένο «παράθυρο» της 10ήμερης εκεχειρίας και την απόφαση της Τεχεράνης και των ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς η συγκέντρωση της ναυσιπλοΐας σε έναν στενό και πλήρως επιτηρούμενο διάδρομο, σε συνδυασμό με την άτακτη επανεκκίνηση των διελεύσεων, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ναυτικού ατυχήματος, εφόσον δεν υπάρξει αυξημένη προσοχή από τα πληρώματα.

Σύμφωνα με το Bloomberg ελληνικά και ινδικά δεξαμενόπλοια εντοπίστηκαν να κάνουν αναστροφή πριν από τον Πορθμό του Ορμούζ εν μέσω αμφιβολιών για το άνοιγμα. Αρκετά πετρελαιοφόρα έκαναν αναστροφή στον Περσικό Κόλπο, αφού φαινόταν να προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι πλοιοκτήτες και οι έμποροι πετρελαίου παραμένουν σε κατάσταση σύγχυσης καθώς προσπαθούν να καταλάβουν εάν το Ιράν θα τηρήσει την υπόσχεσή του να διατηρήσει το σημείο ανοιχτό για όλους.

Η συμπεριφορά των πέντε ελληνικών και ινδικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιων νωρίς το Σάββατο (18.4.2026) σκιαγραφούν την πρώτη εικόνα για το πώς κινείται η κυκλοφορία μέσω της ενεργειακής αρτηρίας.

Τα ελληνικά και ινδικά δεξαμενόπλοια είχαν κάνει όλα τα ταξίδια τους βορειοανατολικά προς τον Πορθμό του Ορμούζ από τα ανοιχτά του Ντουμπάι, γεμάτα με αργό πετρέλαιο, πριν αρχίσουν να κάνουν αναστροφή το Σάββατο το πρωί. Μερικά είναι τώρα ακινητοποιημένα σε τοποθεσίες όχι μακριά από το σημείο όπου έκαναν αναστροφή, δίπλα στο νησί Κεσμ του Ιράν, ενώ ένα έκτο δεν έχει στείλει σήμα γεωγραφικού εντοπισμού για αρκετές ώρες.

Μαζί, τα έξι πλοία χωρούν περίπου 8,3 εκατομμύρια βαρέλια μη ιρανικού αργού πετρελαίου. Το Bloomberg News δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα εάν οι αναστροφές των δεξαμενόπλοιων ήταν αποτέλεσμα απόφασης για διακοπή της διέλευσης ή εάν υπήρχε κάποια μορφή ελέγχου της κυκλοφορίας καθώς πολλά πλοία συρρέουν προς τα Στενά. Λίγο μετά την αναστροφή των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, τρία πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου εθεάθησαν να ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση ανατολικά και τώρα στρέφονται στον Κόλπο του Ομάν.

Τα δεξαμενόποια που εντοπίστηκαν ήταν:

Το Nissos Keros, υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που προσπάθησε να επιστρέψει αφού έπλευσε προς το στενό από τα ύδατα ανοιχτά του Ντουμπάι. Το πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ ανήκει στην ελληνική Kyklades Maritime.

Το Minerva Evropi, ένα Suezmax με ελληνική σημαία, που έκανε την παρόμοια κίνηση λίγο μετά το Nissos Keros. Έχει προορισμό την Τουρκία και ήταν γεμάτο με πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ. Ανήκει στην ελληνική Minerva Marine.

Το VLCC Sanmar Herald με σημαία Ινδίας, έπλεε νότια του νησιού Λαράκ του Ιράν και κατευθύνεται πίσω στον Περσικό Κόλπο.

Το Aframax Desh Garima έπλεε παράλληλα με το Sanmar Herald και δεν έχει στείλει πρόσφατο σήμα γεωγραφικού εντοπισμού.

Το VLCC Desh Vaibhav με σημαία Ινδίας ήταν περίπου μία ώρα πίσω από το Sanmar Herald και το Desh Garima κι έχει σταματήσει κοντά στη Νήσο Κέρος.

Το Desh Vibhor, ένα άλλο VLCC που συνδέεται με την Ινδία, ήταν κοντά στο Desh Vaibhav πριν στρίψει κοντά στο Nissos Keros.