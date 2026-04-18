Πάτρα: Ανοιχτή συζήτηση για την επικαιρότητα της σκέψης του Νίκου Πουλαντζά

Ανοιχτή συνάντηση-συζήτηση με θέμα «Η επικαιρότητα της σκέψης του Νίκου Πουλαντζά για το Κράτος και τα ΜΜΕ στη σημερινή Ελλάδα» διοργανώνει την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 19:30, ο Όμιλος Φίλων Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» Πάτρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μηχανουργείο – Πολυχώρος Πολιτισμού (Ευμήλου 2), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό που επιθυμεί να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στη συζήτηση.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι Παντελής Κυπριανός, με εισήγηση με τίτλο «Περί σχετικής αυτονομίας του Κράτους. Η προσέγγιση του Ν. Πουλαντζά και η κριτική της», καθώς και ο Βασίλειος Χριστόπουλος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο ρόλος και η σημασία των ΜΜΕ και η σχέση τους με το Κράτος».

Η συζήτηση στοχεύει στην ανάδειξη της σύγχρονης σημασίας της θεωρητικής σκέψης του Νίκου Πουλαντζά, μέσα από τη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του κράτους και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.





