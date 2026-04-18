Η Ναύπακτος τιμά τα 197 χρόνια από την Απελευθέρωσή της – Μήνυμα του Δημάρχου Βασίλη Γκίζα

Ο κ. Γκίζας αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία της ημέρας, όταν η ελληνική σημαία υψώθηκε στο Ιτς Καλέ, τον υψηλότερο προμαχώνα του Κάστρου Ναυπάκτου, σηματοδοτώντας όχι μόνο την απελευθέρωση της πόλης αλλά και μια καθοριστική στιγμή για την εξέλιξη του Αγώνα στη Στερεά Ελλάδα και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 197 χρόνων από την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου , στις 18 Απριλίου 1829, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας απηύθυνε μήνυμα τιμής και μνήμης για τη σημαντική ιστορική επέτειο της πόλης.

Παραπέμποντας σε ιστορικές μαρτυρίες, τόνισε ότι η απελευθέρωση της Ναυπάκτου υπήρξε καθοριστική για την πορεία της Επανάστασης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του αγώνα και προετοιμάζοντας κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συλλογικής μνήμης και της ενότητας, επισημαίνοντας πως οι μεγάλες ιστορικές κατακτήσεις επιτυγχάνονται όταν οι κοινωνίες πορεύονται «μαζί». Όπως σημείωσε, το διαχρονικό αυτό μήνυμα παραμένει επίκαιρο και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.

Οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού για την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου θα πραγματοποιηθούν φέτος από τις 24 έως τις 26 Απριλίου, με τον Δήμο να καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εορταστικές δράσεις