Σία Αναγνωστοπούλου: Κοινοβουλευτική αναφορά για καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με την επιστολή της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων (Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.) μέσω της οποίας καταγγέλλεται το πρόβλημα των πολύμηνων καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και των χρονίως πασχόντων στις δημόσιες δομές υγείας.

Σύμφωνα με την επιστολή τα άτομα με αναπηρία και οι χρονίως πάσχοντες βρίσκονται αντιμέτωποι με αναμονές που φτάνουν έως και τους έξι μήνες για τον προγραμματισμό κρίσιμων ιατρικών ραντεβού και τη διενέργεια απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των πολιτών που έχουν ανάγκη από συνεχή και συστηματική ιατρική φροντίδα.

Με την παρέμβασή της, η βουλευτής υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή εξωθεί τους πολίτες στον ιδιωτικό τομέα, επιβαρύνοντάς τους με δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος σε μια περίοδο έντονης πίεσης. Τέλος ζητά από το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στη λήψη άμεσων μέτρων για την προτεραιοποίηση των ΑμεΑ στις υπηρεσίες υγείας και στη θέσπιση αυστηρών πρωτοκόλλων που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη και δωρεάν πρόσβασή τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, προστατεύοντας έμπρακτα το δικαίωμά τους στην υγειονομική περίθαλψη.