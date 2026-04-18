Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Δυτική Αχαΐα και Πάτρα – Κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το πρωί της 17ης Απριλίου 2026 στα Νιφορέικα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, για κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταλλικός τρίφτης που περιείχε υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,8 γραμμαρίων. Σε επακόλουθη έρευνα στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν συσκευασία με λευκή σκόνη, πιθανόν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 8,7 γραμμαρίων.

Παράλληλα, το ίδιο βράδυ στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν σε τρεις ακόμη συλλήψεις σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Στην πρώτη, εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2,5 γραμμαρίων, την οποία κατείχαν από κοινού.

Στη δεύτερη περίπτωση, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κοκαΐνης, βάρους 0,35 γραμμαρίων.

Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.