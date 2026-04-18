Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας για κλοπή σε κατάστημα ρούχων

Στη σύλληψη μίας ημεδαπής γυναίκας προχώρησαν το απόγευμα της 17ης Απριλίου 2026 στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη εισήλθε σε κατάστημα ενδυμάτων και αφαίρεσε από τις προθήκες ένα ένδυμα αξίας 21,90 ευρώ, το οποίο έκρυψε στην προσωπική της τσάντα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα δοκιμαστήρια, προσποιούμενη ότι δοκιμάζει το ρούχο, με σκοπό να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει. Ωστόσο, η πράξη της έγινε αντιληπτή από την υπεύθυνη του καταστήματος, η οποία την ακινητοποίησε και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της.