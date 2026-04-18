Αιτωλοακαρνανία: Απόπειρα ληστείας σε σούπερ μάρκετ στον Μύτικα – Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου – Βόνιτσας, για περιστατικό που σημειώθηκε στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το μεσημέρι της 17ης Απριλίου 2026, ο κατηγορούμενος, έχοντας καλυμμένα εν μέρει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε σε κατάστημα σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου απαίτησε από υπάλληλο τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, πελάτης που βρισκόταν στο κατάστημα αντέδρασε και κάλεσε σε βοήθεια, γεγονός που ανάγκασε τον δράστη να εγκαταλείψει άμεσα το σημείο χωρίς να αποσπάσει χρηματικό ποσό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.