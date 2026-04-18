Στενά του Ορμούζ: Ναυτιλιακή συμφόρηση με δεκάδες πλοία να επιχειρούν διέλευση

Nηοπομπή δεξαμενόπλοιων κινείται μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα από την ιστοσελίδα παρακολούθησης MarineTraffic.

Αρκετά δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, LNG και χημικών παρατηρείται να διέρχονται από τον θαλάσσιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ .

Η κινητικότητα άρχισε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά στη Μέση Ανατολή Μέση Ανατολή με το Ιράν. Με ορόσημο τις επαφές που έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο σημείωσε ότι έχει «μερικά καλά νέα» που δεν μπορεί να μοιραστεί ακόμα.

Τουλάχιστον οκτώ πετρελαιοφόρα έσπευσαν προς τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός ήταν πλήρως ανοιχτή για τη ναυσιπλοΐα.

Πέντε από τα πλοία μεταφοράς, τα οποία είχαν αγκυροβολήσει βόρεια του Ντουμπάι, κινούνταν προς την πλωτή οδό ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής (17.4.2026), λίγο αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ήταν πλήρως ανοιχτή η δίοδος, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τρία ακόμη, τα οποία περίμεναν περίπου 70 μίλια δυτικά, άρχισαν να κινούνται προς την κατεύθυνση των Στενών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον απόπλου του από το Ντουμπάι πραγματοποίησε και το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 47 ημερών που είχε ξεκινήσει με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

H ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο επανεκκίνησε, καθώς πλοία που παρέμεναν αγκυροβολημένα τις προηγούμενες εβδομάδες σηκώνουν άγκυρες, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν το περιορισμένο «παράθυρο» της 10ήμερης εκεχειρίας και την απόφαση της Τεχεράνης και των ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς η συγκέντρωση της ναυσιπλοΐας σε έναν στενό και πλήρως επιτηρούμενο διάδρομο, σε συνδυασμό με την άτακτη επανεκκίνηση των διελεύσεων, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ναυτικού ατυχήματος, εφόσον δεν υπάρξει αυξημένη προσοχή από τα πληρώματα.

Σύμφωνα με το Bloomberg ελληνικά και ινδικά δεξαμενόπλοια εντοπίστηκαν να κάνουν αναστροφή πριν από τον Πορθμό του Ορμούζ εν μέσω αμφιβολιών για το άνοιγμα. Αρκετά πετρελαιοφόρα έκαναν αναστροφή στον Περσικό Κόλπο, αφού φαινόταν να προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι πλοιοκτήτες και οι έμποροι πετρελαίου παραμένουν σε κατάσταση σύγχυσης καθώς προσπαθούν να καταλάβουν εάν το Ιράν θα τηρήσει την υπόσχεσή του να διατηρήσει το σημείο ανοιχτό για όλους.

Η συμπεριφορά των πέντε ελληνικών και ινδικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιων νωρίς το Σάββατο (18.4.2026) σκιαγραφούν την πρώτη εικόνα για το πώς κινείται η κυκλοφορία μέσω της ενεργειακής αρτηρίας.

Τα ελληνικά και ινδικά δεξαμενόπλοια είχαν κάνει όλα τα ταξίδια τους βορειοανατολικά προς τον Πορθμό του Ορμούζ από τα ανοιχτά του Ντουμπάι, γεμάτα με αργό πετρέλαιο, πριν αρχίσουν να κάνουν αναστροφή το Σάββατο το πρωί. Μερικά είναι τώρα ακινητοποιημένα σε τοποθεσίες όχι μακριά από το σημείο όπου έκαναν αναστροφή, δίπλα στο νησί Κεσμ του Ιράν, ενώ ένα έκτο δεν έχει στείλει σήμα γεωγραφικού εντοπισμού για αρκετές ώρες.

Μαζί, τα έξι πλοία χωρούν περίπου 8,3 εκατομμύρια βαρέλια μη ιρανικού αργού πετρελαίου. Το Bloomberg News δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα εάν οι αναστροφές των δεξαμενόπλοιων ήταν αποτέλεσμα απόφασης για διακοπή της διέλευσης ή εάν υπήρχε κάποια μορφή ελέγχου της κυκλοφορίας καθώς πολλά πλοία συρρέουν προς τα Στενά. Λίγο μετά την αναστροφή των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, τρία πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου εθεάθησαν να ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση ανατολικά και τώρα στρέφονται στον Κόλπο του Ομάν. Τα δεξαμενόποια που εντοπίστηκαν ήταν:

-Το Nissos Keros, υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που προσπάθησε να επιστρέψει αφού έπλευσε προς το στενό από τα ύδατα ανοιχτά του Ντουμπάι. Το πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ ανήκει στην ελληνική Kyklades Maritime.

-Το Minerva Evropi, ένα Suezmax με ελληνική σημαία, που έκανε την παρόμοια κίνηση λίγο μετά το Nissos Keros. Έχει προορισμό την Τουρκία και ήταν γεμάτο με πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ. Ανήκει στην ελληνική Minerva Marine.

-Το VLCC Sanmar Herald με σημαία Ινδίας, έπλεε νότια του νησιού Λαράκ του Ιράν και κατευθύνεται πίσω στον Περσικό Κόλπο.

-Το Aframax Desh Garima έπλεε παράλληλα με το Sanmar Herald και δεν έχει στείλει πρόσφατο σήμα γεωγραφικού εντοπισμού.

-Το VLCC Desh Vaibhav με σημαία Ινδίας ήταν περίπου μία ώρα πίσω από το Sanmar Herald και το Desh Garima κι έχει σταματήσει κοντά στη Νήσο Κέρος.

-Το Desh Vibhor, ένα άλλο VLCC που συνδέεται με την Ινδία, ήταν κοντά στο Desh Vaibhav πριν στρίψει κοντά στο Nissos Keros

Ναυτιλιακή συμφόρηση στα Στενά

Χθες (17.4.2026), ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί 100% η συμφωνία με το Ιράν.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας και αναφέρθηκε στην προσπάθεια για μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό τους, τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα παραμείνουν ανοιχτά».

Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Στάρμερ προήδρευσαν χθες από το Παρίσι σε μια τηλεδιάσκεψη περίπου 40 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με επίκεντρο μια παγκόσμια απάντηση στη διατήρηση ανοιχτών των Στενών του Ορμούζ.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα ηγηθούν μιας διεθνούς αποστολής για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στις πλωτές οδούς «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, αυστηρά ειρηνική και αμυντική».

Ο πρόεδρος της Κίνας, σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά ή θα ανοίξουν γρήγορα». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει επίσης ότι η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 14-15 Μαΐου, «θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική», μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.