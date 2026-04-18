Λευκάδα: Νεκρός 59χρονος σε ξενοδοχείο στη μαρίνα

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες στη Λευκάδα, όταν ένας 59χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στη μαρίνα της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή Λευκάδας, ενώ στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε στον άνδρα τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 59χρονος δεν επανήλθε.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λευκάδας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.