Νέα δρομολόγια Πάτρα – Θεσσαλονίκη από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας

Στην ενίσχυση των δρομολογίων που συνδέουν την Πάτρα με τη Θεσσαλονίκη προχωρά το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, προσθέτοντας νέες επιλογές μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθιερώνεται νέο δρομολόγιο κάθε Τρίτη στις 12:30 το μεσημέρι από την Πάτρα προς τη Θεσσαλονίκη, με τη διαδρομή να πραγματοποιείται μέσω της Εγνατίας Οδού.

Παράλληλα, προστίθεται και αντίστοιχη επιστροφή κάθε Τετάρτη στις 12:30, από τη Θεσσαλονίκη προς την Πάτρα, εξυπηρετώντας όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.