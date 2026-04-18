Νέα δρομολόγια Πάτρα – Θεσσαλονίκη από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας

Ενισχύεται η σύνδεση των δύο πόλεων με επιπλέον αναχωρήσεις κάθε Τρίτη και Τετάρτη
Στην ενίσχυση των δρομολογίων που συνδέουν την Πάτρα με τη Θεσσαλονίκη προχωρά το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, προσθέτοντας νέες επιλογές μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθιερώνεται νέο δρομολόγιο κάθε Τρίτη στις 12:30 το μεσημέρι από την Πάτρα προς τη Θεσσαλονίκη, με τη διαδρομή να πραγματοποιείται μέσω της Εγνατίας Οδού.
Παράλληλα, προστίθεται και αντίστοιχη επιστροφή κάθε Τετάρτη στις 12:30, από τη Θεσσαλονίκη προς την Πάτρα, εξυπηρετώντας όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.
Η προσθήκη των νέων δρομολογίων έρχεται να καλύψει αυξημένες ανάγκες του επιβατικού κοινού, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με τη Βόρεια Ελλάδα.
Ποιες είναι οι 10 περιοχές της Ελλάδας με τον χειρότερο αέρα; Η θέση της Πάτρας
Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων στην περιοχή της Αγυιάς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr