Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό 32χρονου Βασίλη Τσιούρη

Βαθιά θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Βασιλείου Τσιούρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τους γονείς του, Τηλέμαχο και Ευδοξία, τον αδελφό του Χαράλαμπο, καθώς και λοιπούς συγγενείς, οι οποίοι βιώνουν βαρύ πένθος για την απώλεια.