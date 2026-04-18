Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό 32χρονου Βασίλη Τσιούρη

Σήμερα η κηδεία του
Βαθιά θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Βασιλείου Τσιούρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 32 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.
Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τους γονείς του, Τηλέμαχο και Ευδοξία, τον αδελφό του Χαράλαμπο, καθώς και λοιπούς συγγενείς, οι οποίοι βιώνουν βαρύ πένθος για την απώλεια.
Κεφαλονιά: Το κρίσιμο μισάωρο στο οποίο εστιάζουν οι αρχές για τον θάνατο της Μυρτούς
Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων στην περιοχή της Αγυιάς
Ποιες είναι οι 10 περιοχές της Ελλάδας με τον χειρότερο αέρα; Η θέση της Πάτρας
