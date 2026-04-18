Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων στην περιοχή της Αγυιάς

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της Αγυιάς, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στη συμβολή των οδών Άρεθα και Νοταρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα νεαρών ενεπλάκη αρχικά σε έντονη λογομαχία, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά εξελίχθηκε σε συμπλοκή με σωματική βία.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής και σε διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες σκηνών έντασης και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με περίπου δέκα αστυνομικούς να επιχειρούν την αποκατάσταση της τάξης.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η προσαγωγή ή σύλληψη κάποιου από τους συμμετέχοντες.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση των ανηλίκων, ενώ εξετάζονται τα αίτια της συμπλοκής, καθώς και το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με προηγούμενες διαφορές μεταξύ των ομάδων.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών στην πόλη, εντείνοντας τον προβληματισμό γύρω από τη νεανική παραβατικότητα και την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων πρόληψης.