Ντόρα Μπακογιάννη: «Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα»

Το θέμα του Μακάριου Λαζαρίδη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με την Ντόρα Μπακογιάννη να εκφράζει ανοιχτά την άποψή ιτης για την υπόθεση.

Μιλώντας στο MEGA η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα».

«Η υπόθεση αυτή είναι πολύ άσχημη και μας έχει στεναχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο. Νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη», ήταν τα λόγια της βουλευτή της ΝΔ,.

Σημείωσε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι «κομματικό στέλεχος πολλά χρόνια. Τον ξέρω από μικρό παιδι, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι «δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του».

Η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι «εδώ που βρίσκονται τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και το κόμμα του», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη θεσμικής υπευθυνότητας. Στη ερώτηση αν θα έπρεπε να παραιτηθεί είναι «ναι» συμπληρώνοντας «Για την προστασία του ίδιου. Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό και να τους πούμε ότι έχουν μέλλον στην Ελλάδα. Είναι λάθος μήνυμα.»