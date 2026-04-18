Κεφαλονιά: Στον Κορυδαλλό οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μυρτούς- ΒΙΝΤΕΟ από τη μεταγωγή τους

Στο βίντεο καταγράφονται οι στιγμές της μεταγωγής τους κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ήταν ομόφωνη, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών που τους βαραίνουν για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά κρίθηκαν προφυλακιστέοι και παίρνουν τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή τους ξεκίνησε από την Κεφαλονιά, όπου με το πλοίο της γραμμής απομακρύνθηκαν από το νησί.

Έρευνες για την εμπλοκή και άλλων ατόμων στον θάνατο της Μυρτώς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση. Πέρα από τον 66χρονο με τον οποίο αντάλλασσε μηνύματα η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ, οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν μήπως υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία να επικοινώνησαν με κάποιον από τους τρεις συλληφθέντες εκείνη την ημέρα.

Όσον αφορά στον 66χρονο, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και αποκάλυψε ότι τη μοιραία νύχτα είχε επικοινωνία μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με την άτυχη κοπέλα μέσω βιντεοκλήσης μέχρι τις 4.00 τα ξημερώματα.

Μάλιστα, πριν συμβεί το μοιραίο, ο 66χρονος δήλωσε ότι της είχε μεταφέρει 220 ευρώ, καθώς όπως φέρεται να του είπε η ίδια, δεν είχε που να μείνει εκείνο το βράδυ.