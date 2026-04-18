Ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα: «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών»

Υπό τον τίτλο «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών», ο Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του που δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, περιγράφει με τον πλέον καθαρό τρόπο τα επόμενα βήματά του και τοποθετείται για το μέλλον της αντιπολίτευσης και της προοδευτικής παράταξης.

Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει για τα πολιτικά σχέδιά του, την επόμενη μέρα και καλεί σε «μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου» για μια νέα και ισχυρή κυβερνώσα αριστερά.

Στο άρθρο κάνει μια γενικευμένη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο σύμφωνα με πληροφορίες για την «την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», ενώ μιλά και για τον ρόλο της αντιπολίτευσης, ένα θέμα που «καίει», καθώς παραμένει ανοιχτή η συζήτηση σχετικά με το αν θα υπάρξει τελικά συμπόρευση των δυνάμεων, ή αν θα γίνει μια πιο εξατομικευμένη μετακίνηση στελεχών από τον έναν χώρο στον άλλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα μετρά αντίστροφα - και ο ίδιος, άλλωστε, χρησιμοποιεί την ίδια λέξη («αντίστροφη μέτρηση») σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια της πατρίδας και η καθημερινότητα του πολίτη.

Μολονότι δεν έχει αλλάξει η εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει το παν προκειμένου να εξαντλήσει την τετραετία, συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνουν εν τούτοις την «πολύ επικίνδυνη φάση» στην οποία έχει εισέλθει η πολιτική σκηνή τελευταία. Με επιθέσεις, επί παραδείγματι, από υπουργούς της κυβέρνησης (Αδωνις Γεωργιάδης εν προκειμένω) κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι και ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέμα στο οποίο εύκολα διαπιστώνει κανείς πολλές γραμμές εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ως εκ τούτου… ατυχήματα δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Μέσω του άρθρου του αποκλειστικά για την «Εφ.Συν.», ο Αλ. Τσίπρας δίνει ταυτόχρονα και το πολιτικο-ιδεολογικό στίγμα της προσπάθειας. Θα πρόκειται για πολιτικό φορέα της «κυβερνώσας Αριστεράς», με τα εξής χαρακτηριστικά: θα είναι προγραμματικά συμπαγής και ριζικά ανανεωμένη, θα είναι κοινωνική αλλά και εθνική.

Το επιτελείο των συνεργατών του στη λεωφόρο Αμαλίας είναι επί ποδός, οι συσκέψεις είναι καθημερινές, πυρετώδεις και θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι σε μια φάση διευθετήσεων-οριστικοποιήσεων.

Το πρώτο «κουτάκι» που θα ανοίξει στον σχεδιασμό της λ. Αμαλίας είναι το μανιφέστο των 6.500 λέξεων περίπου, από την ομάδα που συντονίζει ο Γιώργος Σιακαντάρης για τη συνάντηση των τριών μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, Σοσιαλδημοκρατίας-Πολιτικής Οικολογίας-Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αν όχι την επόμενη εβδομάδα, ώς το τέλος Απριλίου το προωθητικό αυτό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Την ίδια ώρα «τρέχουν» οι επεξεργασίες του Ινστιτούτου σε μια σειρά από θεματικές και οι τελικές προτάσεις μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν τη βάση διαλόγου για το πρόγραμμα του νέου κόμματος (αν και όχι με την κλασική δομή του).

Επίσης, η οργάνωση, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το εγχείρημα είναι θέμα που απασχολεί έντονα. Με νέα και παλιά πρόσωπα, υπό το πρίσμα και της πρόσφατης συνέντευξης Τσίπρα: «Δεν θέτω σε κανέναν μα κανέναν αίτημα διάλυσης, αυτοδιάλυσης σε κανέναν», είχε σημειώσει.

Με κόκκινη γραμμή, όπως εμφατικά μας έλεγε πηγή μας -επαναλαμβάνοντας και όσα ο πρ. πρωθυπουργός είχε πει στον AΝΤ1- ότι η νέα προσπάθεια «θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία από την κοινωνία για την κοινωνία».

Επειδή, δηλαδή, συνειδητά θέλει «να γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Δεν μπορεί στο ξεκίνημά της να έχει εν ενεργεία βουλευτές, διότι δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα».