Κοινωνικός τουρισμός 2026: Την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών

Από την Τρίτη (21/04) ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027, όπως ανακοίνωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόνα, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ.

Όπως έγινε γνωστό, το πρόγραμμα ενεργοποιείται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προγραμματίσουν τις διακοπές τους από την άνοιξη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποσυμφόρηση των θερινών μηνών αιχμής, αλλά και η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην περιφέρεια σε πιο ήπιες περιόδους.

Το φετινό πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 300.000 επιταγών (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειάς του και εξασφαλίζει έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.