Πέθανε ο θρυλικός Όσκαρ Σμιντ – Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ

Πέθανε ο Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες του Μπάσκετ.

Ο χαρισματικός σκόρερ από τη Βραζιλία και ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 68 ετών την Παρασκευή (17.04.2026).

Όπως μεταδίδoυν το Assosiated Press και το CNN Brazil, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ που άφησε εποχή στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, πέθανε στη Βραζιλία την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Όσκαρ Σμιντ ήταν μέλος του «Hall of Fame» του μπάσκετ, τον οποίο οι συμπατριώτες του στη Βραζιλία γνωρίζουν ως «Ιερό Χέρι».

Η οικογένεια του Σμιντ ανέφερε σε δήλωσή της ότι «ο Όσκαρ πάλεψε με έναν όγκο στον εγκέφαλο για 15 χρόνια με θάρρος, αξιοπρέπεια και αντοχή… παραμένοντας παράλληλα πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή».

«Ο Όσκαρ αφήνει μία κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και εμπνέει γενιές αθλητών και θαυμαστών στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο».

Ο Σμιντ που δεν έπαιξε ποτέ στο ΝΒΑ, λατρεύεται στη Βραζιλία για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχοντας καταρρίψει ρεκόρ σκοραρίσματος.