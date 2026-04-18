Κεφαλονιά: Φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς

Κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι

Τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά μετά τις απολογίες τους την Παρασκευή. Μετά από πολύωρες απολογίες ενώπιον του ανακριτή, και οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ παραμένουν ανοιχτές και άλλες πτυχές της υπόθεσης που ερευνώνται από τις Αρχές. Μάλιστα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι ενώ ο κόσμος απέξω φώναζε «δολοφόνοι» Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισαν τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι καταθέσεις, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από τα δικαστήριο στην Κεφαλονιά και περίμεναν την απόφαση για την προφυλάκιση των τριών κατηγορούμενων για τον θάνατο της Μυρτούς, μετά τις σημερινές απολογίες τους.

Δικηγόρος 23χρονου: Δεν εγκατέλειψε την 19χρονη Μυρτώ

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος χαρακτήρισε λυπηρή την απόφαση προφυλάκισης και των τριών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν εγκατέλειψε τη 19χρονη, αλλά αντίθετα συμμετείχε στην προσπάθεια μεταφοράς της στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η υπεράσπιση θα περιμένει τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, τα οποία –όπως εκτίμησε– ενδέχεται να επηρεάσουν τη νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Οι απολογίες των τριών κατηγορούμενων

«Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση. Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ». «Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν», κατέθεσε ο 23χρονος κατηγορούμενος.

«Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύεται ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου. Εγώ κουβάλησα την Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της», προσθέτει στην κατάθεσή του ο 26χρονος. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 22χρονος, ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία σχέση με την κοπέλα. «Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα».