Παγκόσμιος θρήνος για το μπάσκετ: «Έφυγε» ο Όσκαρ Σμιντ στα 68 του

Ο Σμιντ είχε «συνδέσει» το όνομά του με μεγάλες βραδιές και πόντους, καθώς είναι ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με 1.093 πόντους σε πέντε διοργανώσεις (Μόσχα 1980 έως Άτλαντα 1996) και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του μπάσκετ .

Όπως μεταδίδoυν το Assosiated Press και το CNN Brazil, ο κορυφαίος σκόρερ του βραζιλιάνικου μπάσκετ που άφησε εποχή στα 80’s και 90’s άφησε την τελευταία του πνοή απόψε Παρασκευή 17 Απριλίου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Έφυγε από τη ζωή ο Βραζιλιάνος θρύλος του μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ στα 68 του χρόνια. Από το 2011 πάλευε με καρκίνο στον εγκέφαλο, όμως η ακριβής αιτία του θανάτου δεν έχει αποκαλυφθεί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">LUTO NO ESPORTE BRASILEIRO!<br><br>Morreu, aos 68 anos, Oscar Schmidt, maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos grandes ídolos do nosso esporte. O Mão Santa, como era conhecido, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, é o maior pontuador da história dos Jogos… <a href="https://t.co/c3e6jgpF2Q">pic.twitter.com/c3e6jgpF2Q</a></p>— ge (@geglobo) <a href="https://twitter.com/geglobo/status/2045229732485329316?ref_src=twsrc%5Etfw">April 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Έμεινε επίσης στην ιστορία για την αναμέτρησή του με τον Ντράζεν Πέτροβιτς στον τελικό των τελικών στο Κύπελλο Κυπελλούχων τον 1989, Καζέρτα-Ρεάλ.

Η Ρεάλ του Ντράζεν επικράτησε με 117-113 με τον Κροάτη να πετυχαίνει 62 πόντους και να οδηγεί την ομάδα του στο Κύπελλο. Ο Βραζιλιάνος από την άλλη πέτυχε 44 κάτι που αποτελεί ρεκόρ για δύο παίκτες.

Ξεκίνησε από την Παλμέιρας αλλά έπαιξε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Καζέρτα, της Παλακανέστρο και της Βαγιαδολίδ.

Είχε δηλώσει στο gazzetta ότι έβλεπε εφιάλτες με τον Νίκο Γκάλη στις μάχες μεταξύ τους.

Αναλυτικά τι είχε πει για Γιαννάκη και Γκάλη: «Μου λείπουν πολύ οι μέρες που έπαιζα. Η γενιά μας τα είχε πάει πολύ καλά. Θεωρώ ότι είχαμε κάνει καλή δουλειά. Είχαμε παίξει σε κάποια ματς αντίπαλοι και Γιαννάκης με τον Γκάλη ήταν εφιάλτης για μας. Βέβαια αν θυμάμαι καλά οι νίκες μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας ήταν μοιρασμένες. Υπήρχαν πολλές φορές που σας νικήσαμε. Όμως πάντα το πρόβλημα ήταν πώς να μαρκάρουμε αυτούς τους δύο. Η οδηγία του προπονητή ήταν απλή και σαφής: 'Σταματήστε τον Γκάλη και τον Γιαννάκη. Ξεχάστε όλους τους υπόλοιπους'» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Όσκαρ Σμιντ, ο οποίος μιλώντας για την ένταξη του «δράκου» τότε στο Hall Of Fame, σχολίασε:

«Ο Γιαννάκης ήταν φανταστικός παίκτης. Κανείς δεν μπορούσε να τον μαρκάρει. Αξίζει όλα τα βραβεία! Και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Θυμάμαι όλα τα ματς που παίξαμε αντίπαλοι. Βασικά θυμάμαι όλα τα παιχνίδια απέναντι σε πολύ καλούς παίκτες. Και όπως είπα ο Γιαννάκης ήταν εξαιρετικός παίκτης. Εγώ έχω μπει στο Fiba Hall Of Fame. O Γκάλης το ίδιο. Γιατί να μην έμπαινε και ο Γιαννάκης; Όπως είπα το άξιζε και με το παραπάνω.»