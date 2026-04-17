Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς- «Δολοφόνοι» τους φώναζε το πλήθος - ΒΙΝΤΕΟ

Τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά μετά τις απολογίες τους την Παρασκευή (17/04/2026).

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στα Δικαστήρια Κεφαλονιάς το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026), εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου περί της προφυλάκισης των κατηγορούμενων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Στις 10 το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία, με την απολογία του 26χρονου πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών και συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα με τις απολογίες των άλλων δύο συλληφθέντων, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς και τον 22χρονο από την Αλβανία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχοντας σκυμμένα κεφάλια, φορώντας αλεξίσφαιρα και κουκούλες, οδηγήθηκαν σήμερα (17.04.2026) ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο της αδικοχαμένης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Οι συλληφθέντες συνεχίζουν να πετάνε το «μπαλάκι» των ευθυνών ο ένας στον άλλο, με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα να παραδέχεται ότι πήγε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, να αρνείται ωστόσο ότι άφησε αβοήθητη την 19χρονη.

Ο 23χρονος από την πλευρά του υποστήριξε ότι όλα ήταν ιδέα της Μυρτώς και ότι οι άλλοι δύο τον απέτρεψαν να καλέσει το ΕΚΑΒ, όταν το κορίτσι κατέρρευσε, ενώ ο 22χρονος επιμένει ότι βρέθηκε τυχαία στο δωμάτιο και ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.