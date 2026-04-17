Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Αθηνά Παναγοπούλου- Υπόδειγμα δικαστικής υπαλλήλου για τριάντα χρόνια

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών η Αθηνά Παναγοπούλου, δικαστική υπάλληλος που υπηρέτησε επί περισσότερα από τριάντα χρόνια στο Ειρηνοδικείο Πατρών, αφήνοντας πίσω της την ανεξίτηλη σφραγίδα μιας γυναίκας αφοσιωμένης στο καθήκον και στους ανθρώπους της.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Σωτήρη και τα δύο παιδιά της, Γαβριέλα και Φώτη. Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου Ρίου Πατρών.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο συνταξιούχος Ειρηνοδίκης Φώτης Σαραντόπουλος, ο οποίος την αποχαιρέτησε με λόγια βαθιάς συγκίνησης: «Σήμερα θρηνούμε το χαμό μιας εξαιρετικής φίλης και συνεργάτιδας. Η Αθηνά Παναγοπούλου εργάστηκε πάνω από τριάντα χρόνια στο Ειρηνοδικείο Πατρών. Η προσφορά της στην υπηρεσία και στους πολίτες ήταν υπόδειγμα αξιωσύνης και καθήκοντος. Μοίραζε την αγάπη και την αλληλεγγύη της για τους καλούς της φίλους και συνεργάτες. Με παρρησία και αυστηρότητα αντιμετώπιζε κάθε τι που θεωρούσε υποκριτικό και ανάρμοστο. Ευαίσθητη, αγχώδης με τη δουλειά, με τους ανθρώπους. Μήπως αδίκησε, μήπως κάποιον στενοχώρησε. Θα θυμούμαστε πάντα το ζεστό της χαμόγελο, την απροσποίητη ευγένεια, αλλά και το δεικτικό της χιούμορ. Να είναι ελαφρό το χώμα και ζωντανή η μνήμη της. Καλό ταξίδι, Νανά...»