«Το παιδί»: H ομολογία που αλλάζει τα πάντα στην υπόθεση του Υάκινθου

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 20 έως και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Ο Βαγγέλης εξετάζεται από τη Σύνοδο με σκοπό να ξαναπάρει το χρίσμα, ενώ η Ευαγγελία και ο Τόλης ενημερώνονται για μια απαιτητική υπόθεση αναδοχής. Άρτεμις και Πέτρος κάνουν μια νέα γνωριμία, την ώρα που η Μίνα, η Μαίρη και η Ανθούλα εμβαθύνουν στην υπόθεση του Υάκινθου, φτάνοντας σε αποκαλύψεις που συνδέονται με τον Ζήση.

Στο μεταξύ, η ισορροπία στη σχέση της Ιρίνας και του Μιχαήλ αναταράσσεται από την παρουσία του Ιβάν, οδηγώντας τον Μιχαήλ σε μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον τους. Η απρόσμενη άφιξη της Μαρίας Τερέζας και του γιου της στο Νεοχώρι φέρνει νέες αποκαλύψεις που ταράζουν την Στράτο, με τον Γερμανό να προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες.

Δευτέρα 20 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 109ο: Ο Βαγγέλης εξετάζεται από τη Σύνοδο με σκοπό να ξαναπάρει το χρίσμα. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν η Μαίρη και η Μίνα επεμβαίνουν για να βοηθήσουν. Ταυτόχρονα, η Ευαγγελία και ο Τόλης υποδέχονται την κοινωνική λειτουργό, η οποία τους ενημερώνει για μια απαιτητική υπόθεση αναδοχής. Ο Δημήτρης επιμένει να ερευνά την υπόθεση του Υάκινθου, κάτι που τον οδηγεί σε σύγκρουση με την Ανθούλα. Ο Ιβάν επιστρέφει και ανακοινώνει κάτι που αναταράσσει την ισορροπία Μιχαήλ και Ιρίνας. Η Άρτεμις και ο Πέτρος διαχειρίζονται το άγχος τους σχετικά με την ΕΥΠ, όμως δέχονται μια αιφνιδιαστική επίθεση.

Τρίτη 21 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 110ο: Η Άρτεμις και ο Πέτρος κάνουν μια νέα γνωριμία, ενώ παράλληλα διορθώνουν τα θέματα της φιλίας τους με τη Σίσσυ και τον Θέμη. Στην καντίνα, ο Ιβάν και η Ιρίνα τρώνε για πρώτη φορά μαζί με τον Δημήτρη σαν οικογένεια. Η Βάνα πλησιάζει σαν φίλη τον Μιχαήλ και τον συμβουλεύει σε σχέση με τον Ιβάν. Ο Βαγγέλης μαθαίνει την απόφαση της Συνόδου και αναγκάζεται να σταματήσει από την εκπομπή του με την Βούλα. Εν τω μεταξύ, η Ανθούλα, με τη βοήθεια της Μαίρης και της Μίνας, ερευνούν την υπόθεση του Υάκινθου και τα συμπεράσματα οδηγούν τη Μίνα σε μια μεγάλη συνειδητοποίηση.

Τετάρτη 22 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 111ο: Η Μίνα επισκέπτεται τον Γερμανό και απαιτεί να μάθει την αλήθεια για τον Ζήση. Η Ιρίνα ζητά συμβουλές από την Άρτεμις και τη Σίσσυ για το δίλημμά της. Την ίδια στιγμή, η Βάνα προσπαθεί να ανακαλύψει τι της κρύβουν οι υπόλοιποι, ενώ ο Γερμανός προετοιμάζεται για τη στιγμή που όλα θα βγουν στο φως. Η Μίνα, επηρεασμένη από όσα άκουσε, προσπαθεί να δείχνει ψύχραιμη, όμως η Μαίρη καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με τη φίλη της. Παράλληλα, ο Δημήτρης και η Ανθούλα ερευνούν εάν ο Ζήσης είναι ο δολοφόνος του Υάκινθου, ενώ μια απρόσμενη επιστροφή ταράζει την Στράτο.

Πέμπτη 23 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 112ο: Η άφιξη της Μαρίας Τερέζας και του γιου της στο Νεοχώρι κάνει τους χωριανούς να συσπειρωθούν για να τους βοηθήσουν. Η Μαρία Τερέζα ομολογεί τα πάντα στην Στράτο ενώ ο Γερμανός σκέφτεται πώς να σώσει την αδερφή του. Η Ιρίνα συζητά με τον Ιβάν για το παρελθόν τους και τα κοινά τους όνειρα. Η Βάνα αναλαμβάνει να προσέξει τον Αντρίκο, αν και ο μικρός δεν τρώει και δεν μιλάει σε κανέναν. Στο κανάλι, η Βούλα ξεκινάει μια εκπομπή με ειδικό καλεσμένο τον Βουντού. Τέλος, ο Μιχαήλ, μετά από ένα τετ-α-τετ με τον Ιβάν, αποφασίζει να κάνει στην Ιρίνα μια μεγάλη ερώτηση.