Καλοντυμένη κυρία μπαίνει σε σπίτια στην Πάτρα, γνωρίζει ονόματα ιδιοκτητών και ζητάει... 1 ευρώ για εισιτήριο!

Κάτοικοι της Πάτρας καταγγέλλουν περίεργες επισκέψεις τις τελευταίες ημέρες, από καλοντυμένη κυρία η οποία, ανοίγει αυλόπορτες και καγκελόπορτες αναζητώντας τους ιδιοκτήτες... τους οποίους μάλιστα γνωρίζει με το όνομά τους.

Η γυναίκα προφασίζεται γνωριμία από τα παλιά μαζί τους και δυσανασχετεί μάλιστα που δεν την θυμούνται - γιατί προφανώς τους είναι παντελώς άγνωστη. Μάλιστα κάτοικος των Μποζαϊτίκων ανέφερε στο thebest πως ήξερε το όνομά του και πως τον ρώτησε αν την θυμάται από παλιά και το σχολείο. Όταν η συζήτηση φθάνει σε αδιέξοδο ή κατά τα άλλα καλοντυμένη ξανθιά κυρία, που φέρει πάνω της ακόμη και κάποια κοσμήματα, ζητά από τους πολίτες που συναντά... 1 ευρώ ώστε να συμπληρώσει για εισιτήριο και να ταξιδέψει με προορισμό την Αθήνα!

Η γυναίκα έχει καταγραφεί από πολλαπλές κάμερες οικιών να περιφέρεται στην ευρύτερη περιοχή του Κοτρωνίου και των Μποζαϊτίκων όπου εθεάθη την Παρασκευή το μεσημέρι.

Κανείς δεν γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις της, ωστόσο αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως γνωρίζει ονόματα, όπως επίσης η άνεσή της να μπαίνει μέσα σε αυλές σπιτιών, να χτυπά πόρτες και παράθυρα και στο τέλος - αν βρει κάποιον- να ζητά χρήματα από τον δήθεν παλιό γνωστό/ή της, για δήθεν εισιτήριο.