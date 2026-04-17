Στον «Ευαγγελισμό» η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, μετά τη σύντομη νοσηλεία της στη Λάρισα

Μετά από αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Οι γιατροί έκριναν σκόπιμο να παραμείνει για παρακολούθηση.
Νωρίτερα, η κ. Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε νιώσει ελαφρά αδιαθεσία, ενώ ταξίδευε οδικώς στην εθνική οδό. Για προληπτικούς λόγους, μετέβη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα.
Εκεί υποβλήθηκε σε αρχικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Μετά την ολοκλήρωσή τους, έλαβε εξιτήριο και συνέχισε το ταξίδι της προς την Αθήνα.
