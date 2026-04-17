Bloomberg: Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν για άλλα 5 χρόνια την αμυντική τους συμφωνία

Η Γαλλία και η Ελλάδα ετοιμάζονται να ανανεώσουν την επόμενη εβδομάδα το αμυντικό τους σύμφωνο, σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά κράτη επιδιώκουν να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική τους αποτροπή.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, οι δύο χώρες σχεδιάζουν να επεκτείνουν τη συμφωνία που υπογράφηκε το 2021 για ακόμη πέντε χρόνια, με τις λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται τις επόμενες ημέρες.

Συνάντηση Μακρόν – Μητσοτάκη στην Αθήνα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για να επικυρώσουν την ανανέωση του αμυντικού συμφώνου.

Πέρα από τη συμφωνία άμυνας, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν και νέες συμφωνίες που θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτροπής

Η ανάγκη για ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία από τότε που υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας πριν από πέντε χρόνια. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν δημιουργήσει υπαρξιακές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τους διατλαντικούς δεσμούς και οι απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, καθιστούν την ευρωπαϊκή άμυνα ακόμη πιο κρίσιμη.

Αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το νέο αμυντικό σύμφωνο που θα συμφωνηθεί από τον Μακρόν και τον Μητσοτάκη θα περιλαμβάνει και μια νέα ρήτρα. Η ρήτρα αυτή προβλέπει ότι η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα στο μέλλον, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.