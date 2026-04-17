Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Αναπάντητα ερωτήματα για «χαμένα» πλάνα από κάμερα του καταλύματος

Νέα ερωτήματα προκαλεί η εξαφάνιση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα του καταλύματος στο Αργοστόλι, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο Alpha, κατά τον έλεγχο του συστήματος ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι από την κεντρική κάμερα εισόδου του καταλύματος λείπει συγκεκριμένο χρονικό τμήμα της καταγραφής, που θα βοηθούσε στο να διαπιστωθεί, αν όντως οι κατηγορούμενοι περίμεναν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ή παράτησαν το σώμα της 19χρονης στην πλατεία και έφυγαν. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα ή σκόπιμη αλλοίωση στοιχείων.

Το σημείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς καλύπτει το χώρο από τον οποίο φέρεται να πέρασαν οι εμπλεκόμενοι και η άτυχη 19χρονη, λίγο πριν βρεθεί εκτός του καταλύματος. Η απουσία των συγκεκριμένων εικόνων δυσκολεύει την πλήρη αναπαράσταση της χρονικής ακολουθίας και των κινήσεων των προσώπων που ερευνώνται από τις αρχές.

Το νέο αυτό εύρημα έχει ήδη σημάνει συναγερμό στην ανακριτική διαδικασία, με την Εισαγγελία να αναμένεται να ζητήσει την πλήρη κατάσχεση και τεχνική ανάλυση όλου του διαθέσιμου υλικού από το κατάλυμα, κάτι που φέρεται να έχουν ζητήσει και οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε γειτονικά καταστήματα και χώρους στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, προκειμένου να συγκεντρωθούν εναλλακτικά οπτικά δεδομένα, που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τα κενά.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον δύο βασικά ενδεχόμενα: είτε το κενό στο υλικό να οφείλεται σε τεχνική δυσλειτουργία, είτε να υπάρχει πιθανότητα εσκεμμένης παρέμβασης που στόχο είχε την αλλοίωση ή απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων της υπόθεσης.