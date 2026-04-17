Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε για το ουράνιο» - Διαψεύδει η Τεχεράνη

22.32 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει στα πάντα», συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα και της μεταφοράς του στις ΗΠΑ.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο CBS, ο Τραμπ δήλωσε ότι για την απομάκρυνση του ουρανίου δεν θα χρειαστεί να αναπτυχθούν αμερικανικές δυνάμεις, ενώ πρόσθεσε ότι «θα το οργανώσουμε μαζί με τους Ιρανούς».

Η Τεχεράνη, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκαεΐ, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας πως το Ιράν δεν θα παραδώσει στις ΗΠΑ το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

21.57 Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει επ’ αόριστον το πυρηνικό του πρόγραμμα και δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα κεφάλαιά του από τις ΗΠΑ.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Bloomberg την Παρασκευή (17/04), ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή ΗΠΑ και Ισραήλ, είναι «ως επί το πλείστον ολοκληρωμένη».

Όπως είπε, νέες συνομιλίες για μια μόνιμη συμφωνία «πιθανότατα» θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. «Τα περισσότερα βασικά σημεία έχουν οριστικοποιηθεί. Θα προχωρήσει πολύ γρήγορα», δήλωσε.

Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τις δηλώσεις Τραμπ

Πάντως, η Τεχεράνη από την πλευρά της, δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις δηλώσεις αυτές, πέρα από την ανακοίνωση για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ούτε έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς Τραμπ περί παραχωρήσεων, ιδίως στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιος θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τις συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ, που φιλοξένησε τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, τις επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους είχε αναλάβει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τον στείλει εκ νέου μαζί με τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Τέλος, ο Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος να έχει χρονικό όριο, δηλώνοντας ότι θα ισχύει «χωρίς χρονικό περιορισμό».

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Reuters, o Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ έως ότου ολοκληρωθεί συμφωνία με το Ιράν, παρά το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου από την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Τεχεράνη για την απομάκρυνση ναρκών από τον θαλάσσιο διάδρομο, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει καμία χρηματική συναλλαγή στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του, το οποίο, όπως είπε, θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη διαδικασία να εξελίσσεται, ωστόσο, «με χαλαρό ρυθμό».

Ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης νέες συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση.

Τραμπ στο Axios: Αναμένω μία συμφωνία με το Ιράν «σε μία ή δύο μέρες»

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο μέρες» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Axios, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα μέσα στο Σαβαβτοκύριακο.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ότι «οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο μέρες».