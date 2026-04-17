Κρήτη: Μυστήριο με τον θάνατο 49χρονου κοινοτάρχη- Ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια; -ΒΙΝΤΕΟ

Κυριακή 1 Μαρτίου, 11.30 το μεσημέρι στο Απεσωκάρι Ηρακλείου. Ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατεβαίνει στην αποθήκη του σπιτιού του για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο.
Λίγα λεπτά μετά η σύζυγός του τον βρίσκει καθισμένο στον καναπέ, ζαλισμένο με αίματα στο πάνω μέρος της μύτης του. Όσο περνούσε η ώρα τόσο έχανε τη δύναμη και τις αισθήσεις του. Η σύζυγος καλεί ασθενοφόρο και τον επιστήθιο φίλος του για βοήθεια.
«Γύρισε μετά στο σπίτι του και είπε και για δώδεκα σκαλοπάτια και λέει ‘’έπεσα’’. Έτρεχε αίμα από τη μύτη. Και καλεί κατευθείαν η… το ΕΚΑΒ, το Κέντρο Υγείας με έναν φίλο του από την Πλώρα και έρχονται γρήγορα και τον επήγαν, αλλά μιλούσε για τις Μοίρες. Μιλούσε, ένας λεβέντης. Καλό παιδί σε όλον τον κόσμο είχε κάνει καλό. Όποιος θέλει να του πει έτρεχε για αυτόν τον κάθε άνθρωπο», λέει συγγενής του, στο MEGA.
Μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. 21 μέρες μετά χάνει τη μάχη για τη ζωή.
Η πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού
Αρχικά, οι συγγενείς πίστευαν πως έπεσε από τις δεκάδες σκάλες που οδηγούν στο λεβητοστάσιο. Ουδείς είχε αντιληφθεί πως στο μεσοδιάστημα, μέχρι και να τον εντοπίσει η σύζυγός του στον καναπέ, είχε πάρει το μηχανάκι του, είχε σταματήσει στην καφετέρια του χωριού, είχε προμηθευτεί τοστ και καφέ που είχε παραγγείλει τηλεφωνικά. Και κατευθύνθηκε προς το χωράφι του προκειμένου να βρει τον εργάτη που κλάδευε εκείνη την ημέρα.
Ο Αλέξανδρος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του διακόσια μέτρα πριν το χωράφι. Τοστ και καφές βρέθηκαν κάτω παρατημένα. Bίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού.
Ο άτυχος 49χρονος επέστρεψε σπίτι του. Δεν ανέφερε τίποτα απολύτως στη σύζυγό του και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.
Έπεσε με το μηχανάκι; Διαπληκτίστηκε με κάποιο άτομο και η κατάσταση ξέφυγε; Η πρώτη εικόνα δείχνει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Το τι πραγματικά συνέβη στο σημείο πριν το χωράφι θα το δείξει η αστυνομική έρευνα και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Αγρίνιο: Πυροβόλησαν άνδρα μέσα στο αυτοκίνητό του- Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ζάκυνθος: Στο Ασκληπιείο σε κρίσιμη κατάσταση 19χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο
Τέμπη: Βρέθηκε νεκρός ελεγκτής που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος
