Κρήτη: Μυστήριο με τον θάνατο 49χρονου κοινοτάρχη- Ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια; -ΒΙΝΤΕΟ

Κυριακή 1 Μαρτίου, 11.30 το μεσημέρι στο Απεσωκάρι Ηρακλείου. Ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατεβαίνει στην αποθήκη του σπιτιού του για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο.

Λίγα λεπτά μετά η σύζυγός του τον βρίσκει καθισμένο στον καναπέ, ζαλισμένο με αίματα στο πάνω μέρος της μύτης του. Όσο περνούσε η ώρα τόσο έχανε τη δύναμη και τις αισθήσεις του. Η σύζυγος καλεί ασθενοφόρο και τον επιστήθιο φίλος του για βοήθεια.

«Γύρισε μετά στο σπίτι του και είπε και για δώδεκα σκαλοπάτια και λέει ‘’έπεσα’’. Έτρεχε αίμα από τη μύτη. Και καλεί κατευθείαν η… το ΕΚΑΒ, το Κέντρο Υγείας με έναν φίλο του από την Πλώρα και έρχονται γρήγορα και τον επήγαν, αλλά μιλούσε για τις Μοίρες. Μιλούσε, ένας λεβέντης. Καλό παιδί σε όλον τον κόσμο είχε κάνει καλό. Όποιος θέλει να του πει έτρεχε για αυτόν τον κάθε άνθρωπο», λέει συγγενής του, στο MEGA.

Μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. 21 μέρες μετά χάνει τη μάχη για τη ζωή.