Ζάκυνθος: Στο Ασκληπιείο σε κρίσιμη κατάσταση 19χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε πάνω σε μάντρα
Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 19χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε εκεί με αεροδιακομιδή το βράδυ της Πέμπτης.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, στη διασταύρωση Πάστρα στην περιοχή του Γαϊτανίου, επί της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου–Βολιμών. Το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε πάνω σε παρακείμενη μάντρα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομική δύναμη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 19χρονος, που έφερε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ζακύνθου.
Ένοπλη ληστεία στον Μύτικα: 50χρονος απείλησε υπάλληλο σούπερ μάρκετ και έφυγε άπραγος
Νεκρός δικυκλιστής που συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην Πατρών- Κορίνθου
Αγρίνιο: Πυροβόλησαν άνδρα μέσα στο αυτοκίνητό του- Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας
