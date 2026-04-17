Ζάκυνθος: Στο Ασκληπιείο σε κρίσιμη κατάσταση 19χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 19χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε εκεί με αεροδιακομιδή το βράδυ της Πέμπτης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, στη διασταύρωση Πάστρα στην περιοχή του Γαϊτανίου, επί της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου–Βολιμών. Το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε πάνω σε παρακείμενη μάντρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομική δύναμη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 19χρονος, που έφερε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ζακύνθου.