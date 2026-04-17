Αίτημα υπεράσπισης για νέες ανακριτικές πράξεις: Κάμερες ίσως ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς

Απολογήθηκαν την Παρασκευή (17/04), οι τρεις νεαροί για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη σώσουν και ότι ποτέ δεν εγκατέλειψαν.

Το απόγευμα ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου, τελευταίου κατηγορούμενου και πλέον, η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων, ο οποίος θα μελετήσει όλες τις απολογίες, θα τις αντιπαραβάλλει με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στην δικογραφία και θα συσκεφθεί, στο επόμενο στάδιο, με την ανακρίτρια, όπου θα αποφασιστεί ποιο θα είναι το μέλλον των κατηγορουμένων, δηλαδή εαν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το καινούργιο στοιχείο που έρχεται στην επιφάνεια, αφορά το αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης για νέες ανακριτικές πράξεις. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, σε όλο το τετράγωνο, οι οποίες μπορεί να έχουν καταγράψει την πορεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι εικόνες αυτές να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν στις Αρχές όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι.