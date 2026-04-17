Ένοπλη ληστεία στον Μύτικα: 50χρονος απείλησε υπάλληλο σούπερ μάρκετ και έφυγε άπραγος

Σε κινητοποίηση η Αστυνομία για τη σύλληψή του
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, γύρω στις 15:00, στον κεντρικό πεζόδρομο του Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του agriniopress.gr ένας 50χρονος άνδρας εισήλθε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής ζητώντας επιτακτικά χρήματα και απείλησε τον υπάλληλο με όπλο. Εφυγε άπραγος και χωρίς να επιτεθεί στον υπάλληλο.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο με περιπολικό. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ώστε να αποσαφηνιστούν τα κίνητρά του και οι ακριβείς λεπτομέρειες του συμβάντος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr