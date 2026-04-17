Νεκρός δικυκλιστής που συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην Πατρών- Κορίνθου

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Π.Ε.Ο Πατρών -Κορίνθου, έξω από το Mare West, όταν Ι.Χ φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανη.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr ο 68χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας άφησε την τελευταία του πνοή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση δεν έχουν ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής ενώ προανάκριση διενεργεί το τοπικό ΑΤ.