Νεκρός δικυκλιστής που συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην Πατρών- Κορίνθου

Το τροχαίο συνέβη στην παλαιά εθνική οδό
Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Π.Ε.Ο Πατρών -Κορίνθου, έξω από το Mare West, όταν Ι.Χ φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανη.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr ο 68χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας άφησε την τελευταία του πνοή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση δεν έχουν ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής ενώ προανάκριση διενεργεί το τοπικό ΑΤ.
