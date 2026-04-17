Σάπια ξύλα στις γραμμές του Προαστιακού στα Μποζαΐτικα- Αγανάκτηση επιβατών- ΦΩΤΟ

Οι επιβάτες απευθύνουν έκκληση για άμεση παρέμβαση από τον αρμόδιο διαχειριστή υποδομής, ΕΡΓΟΣΕ, υπενθυμίζοντας πως η ασφάλεια στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας δεν επιδέχεται πλέον καμία ανοχή στην αδράνεια και την καθυστέρηση.

Σάπια ξύλα στην υποδομή της γραμμής εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των δρομολογίων, αλλά και για το επίπεδο συντήρησης του δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Εικόνες εγκατάλειψης και φθοράς καταγράφονται στη σιδηροδρομική στάση, στα Μποζαΐτικα της Πάτρας, με χρήστες του Προαστιακού να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση των γραμμών.

Οι στρωτήρες και η χρησιμότητά τους

Τα ξύλα που τοποθετούνται εγκάρσια κάτω από τις σιδηροτροχιές (ράγες) ονομάζονται στρωτήρες ή τραβέρσες (railway sleepers/ties) και αποτελούν θεμελιώδες κομμάτι της υποδομής του σιδηροδρόμου.

Οι κύριες χρησιμότητές τους είναι οι εξής:

Στήριξη και Σταθερότητα: Κρατούν τις δύο σιδηροτροχιές στη σωστή, σταθερή απόσταση μεταξύ τους (εύρος γραμμής) και αποτρέπουν τη μετατόπισή τους.

Κατανομή Φορτίου: Μεταφέρουν το τεράστιο βάρος του τρένου από τις ράγες στο έρμα (τις πέτρες που βρίσκονται από κάτω) και στη συνέχεια στο έδαφος, μειώνοντας την πίεση ανά τετραγωνικό εκατοστό.

Απορρόφηση Κραδασμών: Το ξύλο, όντας ελαστικό υλικό, απορροφά τους κραδασμούς και τους θορύβους από τη διέλευση του τρένου, προσφέροντας μια πιο "μαλακή" έδραση σε σχέση με το μπετον.

Ευκαμψία: Προσφέρουν μια ορισμένη ευκαμψία στη γραμμή, η οποία είναι απαραίτητη για να αντέχουν τις δυναμικές δυνάμεις, ειδικά σε παλαιότερα δίκτυα ή δευτερεύουσες γραμμές.

Αν και παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν ξύλο (συχνά εμποτισμένο με κρεόζοτο για αντοχή στην υγρασία), στις σύγχρονες γραμμές υψηλών ταχυτήτων αντικαθίστανται σταδιακά από στρωτήρες σκυροδέματος (μπετόν), οι οποίοι προσφέρουν μεγαλύτερη ακαμψία και διάρκεια ζωής