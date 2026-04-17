Αίγιο- «Έχουμε και προσκεκλημένο»: Viral o αδέσποτος σκύλος που ανέβηκε στην εξέδρα με τους Μητροπολίτες

«Έχουμε και προσκεκλημένο» είπε με χιούμορ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος όταν ένας συμπαθέστατος αλλά και αναστατωμένος αδέσποτος σκύλος ανέβηκε στην εξέδρα όπου βρισκόταν οι Μητροπολίτες για τη Δέηση που αναπέμφθηκε προς τιμήν της Παναγίας Τρυπητής στην πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο, γράφει το filodimos.gr.

Ο σκύλος γενικώς τριγύριζε τρομαγμένος στην πλατεία και από ό,τι φάνηκε, τον φόβιζε ο θόρυβος από ένα drone που τραβούσε πλάνα των εορτασμών. Γενικά η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με χαμόγελο και ο σκύλος, που είναι γνωστός «θαμώνας» της πλατείας, επέστρεψε μετά από λίγο στη ρουτίνα του και στην καθημερινή του ησυχία…